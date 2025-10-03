Beskedet: Han tar över U23-landslaget

Det svenska U23-landslaget står utan förbundskapten.

Nu meddelar SvFF att Pierre Fondin tar över temporärt.

– Vi är väldigt glada att vi har hittat en lösning med Pierre under hösten, säger Tomas Turesson.

Foto: Bildbyrån

Martin Qvarmans Möller har lämnat det svenska U23-landslaget och tagit över den damallsvenska krisklubben Rosengård. Sedan dess har juniorerna stått utan en förbundskapten, fram till nu.

Under fredagen meddelar SvFF att Pierre Fondin, till vardags tränaren för Gamla Upsala i elitettan, tar över som tillförordnad förbundskapten för U23-landslaget. Fondin kommer att basa över landslaget i höstens två kvarvarande samlingar, i slutet av oktober och i månadsskiftet november-december, parallellt med sitt arbete i klubblaget.

– Vi är väldigt glada att vi har hittat en lösning med Pierre under hösten och vi ser fram emot att följa honom, övriga ledarteamet och laget i kommande landskamper. Utöver sin erfarenhet som klubbtränare har Pierre även tidigare erfarenhet från SvFFs landslagsverksamhet, som scout för damlandslaget under EM i Schweiz i sommar. Jag vill också passa på att tacka Gamla Upsala SK för ett gott samarbete, säger ungdomslandslagschefen Tomas Turesson.