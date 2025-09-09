Klart: Martin Qvarmans Möller tar över Rosengård

Idag kom beskedet att Joel Kjetselberg och FC Rosengård går skilda vägar.

Nu är det klart vem som tar över.

Det blir U23-förbundskaptenen Martin Qvarmans Möller.

Foto: Bildbyrån

Martin Qvarmans Möller har under fyra år varit förbundskapten för U23-damlandslaget och gjort det bra, ett uppdrag han nu lämnar. Nu tar han steget och blir huvudtränare i FC Rosengård, en klubb som haft en tung säsong i damallsvenskan men som i fjol vann damallsvenskan överlägset.

– Martin besitter både en taktisk förmåga och ett ledarskap där han får ut max av varje person, något han har bevisat med de fina resultaten vårt U23-landslag gjort, där vi bland annat besegrade England för första gången någonsin i de sammanhangen. Han är innovativ, redo att använda de hjälpmedel som finns och kommer med en väldigt positiv aura och ledarskap som jag tror kommer att smitta av sig på hela truppen, säger sportchef Emelie Lundberg via klubbens uttalande.

Martin Qvarmans Möller är stolt över sitt nya jobb. Han tillträder omedelbart kommer leda laget i helgens omgång av damallsvenskan.

– Det sitter en otroligt stolt människa här som har fått möjligheten att få ett av de mest attraktiva tränaruppdragen i svensk fotboll. FC Rosengård erbjuder en professionell miljö med hög kompetens i teamet och det har alltid varit roligt att kliva in på Malmö IP, fanns ingen tvekan att tacka ja, säger Qvarmans Möller.



Avtalet stäcker sig över säsongen 2026.