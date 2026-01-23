Beskedet: Janzen byter Tyskland mot Blågult

Mathilde Janzen, 20, har representerat tyska U-landslaget.

Nu byter hon Tyskland mot Sverige.

Foto: Alamy

Kristanstads DFF:s Mathilde Janzen har under sin karriär representerat Tyskland. Under fredagen kom beskedet att 20-åringen, som har dubbla medborgarskap byter Tyskland mot Sverige.

– Det jag ska skriva nu är riktigt svårt för mig. Men efter mycket noga övervägande bestämde jag mig för att byta förening och förhoppningsvis i framtiden spela för Sverige och inte längre för Tyskland. Jag tyckte det här beslutet var väldigt svårt. Jag älskar båda länderna och det var DFB som gav mig en chans då för snart 8 år sedan och stöttade mig under alla dessa år. Jag är oerhört tacksam för detta!, skriver Janzen på Instagram.