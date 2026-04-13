Blackstenius ny lagkapten: ”Jättestort”

GÖTEBORG. De ordinarie kaptenerna Kosovare Asllani och Nathalie Björn är skadade.

I deras ställe kliver Stina Blackstenius in.

– När jag fick frågan var det självklart, säger hon på en pressträff inför kvalmatchen mot Danmark.

Både Kosovare Asllani och Nathalie Björn är skadade. Lagkaptensbindeln har därmed förts över till Stina Blackstenius inför landslagets VM-kvalmatcher mot Danmark och Serbien.

– Superroligt såklart. Jag är väldigt tacksam för det förtroendet. Jag ska bara vara den jag är och den spelaren som jag är. Det kommer inte förändra någonting så, men jag ska försöka ta så mycket ansvar jag kan, säger anfallaren på en pressträff under måndagen.

Blackstenius vill inte ta ut något i förskott. Hennes status som lagkapten hänger på att hon får spela.

– När jag fick frågan var det självklart. Det är en stor ära men det förutsätter ju att jag startar matchen. Men om det blir så känner jag mig redo. Det kommer kännas jättestort om det blir så att jag får leda Sverige

Med 126 matcher för blågult är Blackstenius den spelare i dagens landslagstrupp som spelar flest landskamper. Ett faktum som anfallaren fick nyss om väldigt nyligen.

– Jag fick höra det för någon dag sedan. Det är inte heller någonsin som jag tänkt på. Men jag har fått vara med länge nu och det känns alltid stort att spela för Sverige. Men det känns kul att ha fått vara med så länge, menar hon.

Sverige tar emot Danmark på Gamla Ullevi under tisdagen. Matchen drar igång vid 19:00.