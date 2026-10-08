Falks reaktion på tränarnas problem: ”Skönt att det inte är mitt jobb”

LIDINGÖ. Förbundskapten Tony Gustavsson gick nyligen ut i hård självkritik och medgav att ledarstaben gått för fort fram med förändringar i landslaget.

Men målvakten Jennifer Falk tonar ner bilden av att de taktiska roteringarna har skapat förvirring på planen.

– Samspelet och kommunikationen kändes bra oavsett vilka som spelade, säger Falk.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslaget har samlats med kniven mot strupen inför det avgörande VM-kvaldubbelmötet mot Litauen.

För att hålla VM-drömmen levande står Sverige inför ett absolut måste-scenario mot Litauen. och uppladdningen har präglats av stor rannsakan inom truppen.

Efter att ha misslyckats med att ta en direktplats till VM erkände förbundskapten Tony Gustavsson öppet att ledarstaben rannsakat sig själva och dragit slutsatsen att generationsskiftet drivits på i allt för hög hastighet.

– Vi tror på riktningen men vi har gått för fort fram i den. Vi upplevde från ledarsidan att vi inte respekterade mängden förändringar, förklarade Gustavsson under tisdagen.

Men när landslagsmålvakten Jennifer Falk får frågan om hon delar förbundskaptenens analys och upplevt att förvandlingen skapat en otrygghet i laget, tonar hon ner beskedet.

– Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är jättesvårt att säga exakt vad det berodde på. Det har varit lite nya grejer, men det är också mycket samma och samma spelare. För min egen del har jag spelat med många av dem och jag tyckte att kommunikationen och samspelet kändes bra oavsett vilka som spelade, säger Falk.

Medan tränarna vrider och vänder på allt som blivit fel tar målvakten det hela med en mer avskalad inställning.

– Det är svårt att sätta fingret på vad det beror på, men det är skönt att det inte är mitt jobb att analysera det.

Johanna Falk. Foto: Bildbyrån

Stort fokus på defensiven och kontringar

Inför fredagens drabbning med Litauen har ett av huvudfokusen under träningarna varit att korrigera försvarsspelet och stänga till motståndarnas omställningsytor.

– De målen vi har släppt in har ofta varit i omställningssituationer. I det lägre förvarsspelet tycker jag ändå att vi försvarat oss ganska bra, som i matcherna mot Frankrike. Så det handlar framför allt om att vi ska vara vakna på deras kontringsspel, förklarar Falk.

En annan detalj som har analyserats i det svenska lägret är den litauiska målvaktens längre utsparkar, som kan bli ett vapen att se upp för.

– Hon sparkar längre än mig i alla fall. Det är en bra spark, så det gäller för oss att läsa av distansen och utgå därifrån. Vi vet vad som krävs, avslutar Falk.

Sverige ställs mot Litauen på bortaplan under fredagskvällen med avspark klockan 18.05.

Reporter: Emil Annetorp