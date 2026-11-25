Barcelonas Fermín López stängs av i två matcher.

Han blev utvisad från bänken mot Villarreal i helgen.

Nu förklarar domaren varför.

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Fermín López fick rött kort i helgens match mot Villarreal, trots att han satt på bänken. Nu står det klart att han stängs av i två matcher, och i domarrapporten förklarar domaren Alejandro Hernández Hernández vad som hände.

”För att ha rest sig från sin bänk och gått mot fjärdedomaren, kommit väldigt nära och protesterat högljutt, upprepade gånger sagt: ’Jävlas inte med mig’”, skrev domaren enligt Marca.

Barcelona överklagade det röda kortet, men överklagandet avslogs.

Avstängningen gör att 23-åringen missar ligamatcherna mot Deportivo de La Coruña och Atlético Madrid. Det är ett tungt avbräck för Barcelona. Fermín har gjort nio mål och sju assist på 16 matcher den här säsongen.