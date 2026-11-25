Sandvikens IF har förlängt med lagkaptenen Gustav Thörn.

Mittbacken har skrivit på ett nytt ettårskontrakt.

– Jag trivs superbra, säger han.

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Gustav Thörn kom till Sandvikens IF från IK Sirius 2017, först på lån och sedan permanent. Sedan dess har han spelat 239 matcher för klubben, och nu blir det en elfte säsong.

Den 29-årige mittbacken och lagkaptenen har skrivit på ett nytt kontrakt som gäller över 2027. I år startade han 25 av 30 seriematcher och hoppade in i ytterligare två, när Sandviken slutade åtta i superettan.

– Det känns väldigt bra att förlänga avtalet och att fortsätta vara en del av det här laget. Jag trivs superbra och ser fram emot ännu en säsong tillsammans, säger Thörn på klubbens hemsida.