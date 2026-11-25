Pep Guardiolas nästa jobb blir som förbundskapten.

Det bekräftar han i en intervju med Romário.

Samtidigt fortsätter ryktena om USA:s landslag.

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Pep Guardiola lämnade Manchester City i maj efter tio år i klubben. Nu berättar han att nästa steg blir i landslagsfotbollen.

– Ett landslag, det är mitt nästa steg, säger Guardiola i Romário TV.

Enligt The Athletic är Guardiola förstahandsvalet för USA, som söker en ersättare till Mauricio Pochettino efter att han tagit över Manchester United. Tidigare har Telegraph rapporterat att han tackar nej, eftersom han vill ta ett sabbatsår.

Italien har han redan sagt nej till, och det var inget lätt beslut.

– Jag pratade med dem. Det var en ära. Jag känner mig nästan dålig eller skäms över att säga nej till ett land som Italien. Det är en av de största äror jag har fått, att de såg mig som rätt man att leda Italien. Men de hittade mig i ett läge när jag behövde stanna upp. Om de hade kommit om ett eller två år hade jag förmodligen tagit det, säger han.

När han är tillbaka vet han inte.

– Jag vet inte hur lång tid, faktiskt. Sanningen är att jag inte vet. Nu mår jag väldigt bra. Jag tror att om jag någonsin återvänder till fotbollen blir det när magen säger till mig att jag behöver vara tillbaka och någon vill ha mig. Då är vi tillbaka. Men om inte är jag lugn. Det har varit många år och matcher.