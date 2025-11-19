Här är Fondins sista U23-trupp

Det svenska U23-landslaget ska spela nya vänskapsmatcher.

Här är Pierre Fondins trupp.

Foto: Bildbyrån



U23-landslaget ska spela vänskapsmatcher mot Italien och Nederländerna. Det blir Pierre Fondins sista trupp som tillförordnad förbundskapten då han kommer ta över F16-landslaget.

Målvakter:

Serina Backmark, Elvira Björklund, Ebba Steen

Försvarare:

Nesrin Akgün, Vera Blom, Jo-Anne Cronqvist, Agnes Mårtensson, Athinna Persson Lundgren, Sofia Reidy, Elin Westerlund, Hanna Wijk

Mittfältare och anfallare:

Lucia Duras, Alice Egnér, Sara Eriksson, Wilma Leidhammar, Matilda Nilén, Elsa Pelgander, Emilia Pelgander, Svea Rehnberg, Johanna Renmark, Bea Sprung, Matilda Vinberg, Ellen Wangerhiem