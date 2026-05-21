Fransk media: Carlgren lämnar Nantes

De har åkt ur Ligue 1.

Nu ser svenske Patrik Carlgren ut att lämna Nantes.

Det rapporterar tidningen Ouest France.

Efter skandalscenerna i matchen mot Toulouse förra veckan händer det mer i och runt Nantes – som har åkt ur den franska högstaligan.

Trots rapporter om att den svenske målvakten Patrik Carlgren, som har gjort tre Ligue 1-matcher denna säsong, sades diskutera en förlängning med klubben ser han nu ut att tacka för sig.

Detta om man får tro den franska tidningen Ouest France. De skriver att 34-åringen helt sonika inte kommer att förlänga det avtal som löper ut den sista juni och därmed tacka för sig efter två år.

Den forne U21-hjälten Carlgren kom till Nantes från Randers under sommaren 2024 och står totalt sett noterad för elva matcher. Tidigare i sin karriär har burväktaren spelat för klubbar som Brage, AIK, Nordsjælland och turkiska Konyaspor.