Uppgifter: Förre AIK-försvararen nära turkisk klubb

Sedan säsongen 2023 har den före detta AIK-, Östersund– och Sundsvall-mittbacken Noah Sonko Sundberg tillhört bulgariska Ludogorets.

Just nu spelar dock 29-åringen sin fotboll i grekiska Aris Thessaloniki, till vilken klubb han har varit på lån sedan sommaren 2025.

Till nästa säsong kan dock Sonko Sundberg vara föremål för en flytt från både Bulgarien och Grekland. Enligt den turkiska tidningen Sabah är försvararen nära att skriva på för Süper Lig-klubben Göztepe.

Det hade i sådana fall inte varit den första gången mittbacken spelar fotboll i Turkiet, då han har var utlånad till Sivasspor så sent som säsongen 2024/25.

Under sin tid i Aris har Noah Sonko Sundberg spelat 16 matcher.