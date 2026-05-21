Uppgifter: Storklubbar visar intresse för Emil Holm

Emil Holm väntas lämna Juventus efter att låneavtalet löpt ut.

Då kan svensken hamna i Premier League.

Detta enligt tidningen Il Resto del Carlino.

Emil Holm sitter på ett utgående låneavtal med Juventus. Den italienska klubben har en köpoption i svenskens kontrakt men uppges inte utnyttja den. Prislappen ligger på 16 miljoner euro, enligt tidningen Il Resto del Carlino.

Samma tidning rapporterar nu att det finns intresse för Holm. Bologna sägs överväga att sälja honom då det finns en historik med återkommande skadeproblematik. Då ska Premier League-klubbarna Everton, Brighton, Brentford och Sunderland sägs ha högerbacken på sin radar.

Emil Holms kontrakt med Bologna sträcker sig till sommaren 2028. Den här säsongen noteras han för sju framträdanden i Juventus och 48 i Bologna.