Holmberg efter firandet: ”Hon har varit med hela vägen”

SOLNA. Sverige vann mot Litauen med 10–0.

Smilla Holmberg satte matchens tredje mål och assisterades av bästa vännen Bella Andersson.

– Hon har varit med hela vägen och att få spela med henne här är så det är fantastiskt, säger Holmberg efter matchen.

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Damlandslaget är ett steg närmare VM. Blågult slog Litauen med 15–0 i dubbelmötet och returen slutade hela 10–0 på hemmaplan. En av målskyttarna var Smilla Holmberg som assisterades av bästa vännen, Bella Andersson, på hemmaplan i Stockholm.

– Att spela i Stockholm är alltid något extra och att spela framför familj och vänner. Det tar inte det för givet längre. Så att det var superkul. Jag tror att vi alla. Så det var superkul att få spela igen och bara köra, säger Smilla Holmberg.

Du och Bella Andersson firade på ett speciellt sätt och hon pussade dig på pannan. Vad säger du om ert firande?

– Jättekul. Vi har pratat om den länge. Ända sedan vi var i F17 så pratade vi om att vi ville göra den assisten och målet och vi pratade om det inför matchen också. Så att det var kul att den satt.

Att ha med Bella Andersson med i landslaget betyder mycket för Smilla Holmberg.

– Jättemycket. Hon har varit med hela vägen och att få spela med henne här är så det är fantastiskt.

”Många relationer som jag tycker sitter mer och mer”

Sverige har två matcher i rad fått spela med ungefär samma startelva. Något som högerbacken tror är viktigt för landslaget framöver.

– Speciellt när vi kanske haft lite problem med att göra mål tidigare samlingar och att då gå in och göra 15 mål och att mycket av det som vi har jobbat på på träningar har suttit bättre och bättre och även fasta i dag blir bättre och bättre. Så att många relationer som jag tycker sitter mer och mer och många får spela och många som gör mål och har bidragit bra. Så att jättemycket självförtroende för gruppen och för alla.

Härnäst möter Sverige Tjeckien eller Skottland.