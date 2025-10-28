Hyllningen: ”Extremt modiga – stor eloge till dem”

GÖTEBORG. Förlust med 4-0 borta byttes ut mot en uddamålsförlust hemma.

Då väljer Johanna Rytting Kaneryd att se på dagens insats med optimism.

– Över det stora hela gör vi en bättre match än senast, säger hon efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Sverige hade en 4-0-förlust borta mot Spanien att försöka hämta upp under tisdagskvällen. Då ställdes de blågula damerna mot samma motstånd men på Gamla Ullevis gräsmatta i Göteborg – och förlorade med uddamålet.

Likt i fredagens match i Malaga spelade Chelsea-proffset Johanna Rytting Kaneryd från start för det blågula landslaget. Efter dagens tillställning menar hon att insatsen var ett stort steg framåt jämfört med den i Spanien.

– Jag tycker att vi… Man kan ju aldrig vara nöjd efter att man har förlorat, men jag tycker att vi gör en mycket bättre insats än senast. Jag tror att Spanien har två skott på mål och det är surt att vi släpper in ett mål där när vi blir lite för bolltittande. Men över det stora hela gör vi en bättre match än senast, säger hon i den mixade zonen efter matchen.

”De tar verkligen för sig och gör sin grej”

En stor skillnad för 28-åringen under tisdagskvällen var hennes lekkamrater i offensiva led. Detta då Monica Jusu Bah, 22, och Felicia Schröder, 18, hade tagit plats jämte henne. Då menar Rytting Kaneryd att hon imponerades över de unga förmågornas prestation.

– Det är såklart jättekul att unga spelare kommer in i den här truppen och i en sådan här match också. Det är alltid svårt och speciellt mot Spanien, men de är extremt modiga och det var exakt det vi behövde i den här matchen. Vi behövde modiga spelare och vi hade ingenting att förlora. En stor eloge till dem.

Hur gick det då att spela med Häcken-duon Jusu Bah och Schröder? Bra, om du frågar högeryttern.

– Jag tycker att de gör det jättebra. De är otroligt skickliga och, som sagt, tar för sig i en sådan här match. Man vet själv att det kan vara nerver och alla möjliga känslor. De kommer in, tar verkligen för sig och gör sin grej. Jag är jätteglad över att de tog chansen, avslutar Rytting Kaneryd.