LIVE: AIK – Kalmar FF

SOLNA. Efter poängtappet i sista sparken senast mot BP jagar AIK upprättelse hemma mot Kalmar FF under söndagen.

FD livebevakar mötet från ett soligt Strawberry med avsparkstid 14:00.

Precis som när Djurgården mötte Malmö FF i fredags och när Hammarby tog emot Örgryte i går väntas storpublik i huvudstaden när AIK klockan 14 tar emot Kalmar FF på Nationalarenan i Solna.

AIK har fyra poäng så här långt efter att ha snuvats en andra raka viktoria efter Alex Timossis 2-2-kvittering för BP i 95:e minuten senast.

Nykomlingen KFF har inlett tyngre med dubbla torsk mot VSK och Djurgården och därmed i stort behov av poäng i dag.

