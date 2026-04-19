JUST NU: Isak från start mot Everton – här är elvorna

Everton tar emot Liverpool under söndagen.

För första gången någonsin ska det spelas Merseyside-derby på Evertons nybyggda hemmaarena Hill Dickinson.

Gästerna har en fördel i tabellen och ligger fem poäng före Everton.

För Liverpools del så startar Alexander Isak.

Startelvor:

Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Gueye, Garner – McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Beto.

Liverpool: Mamardashvili – Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez – Jones, Gravenberch – Salah, Wirtz, Gakpo – Isak