Norrby med självmål – tappade ledningen mot Falkenberg

Norrby välkomnade Falkenberg under söndagen.

Då såg hemmalaget ut att vinna drabbningen men ett sent självmål gav kryss.

Foto: Bildbyrån

Norrby IF såg länge ut att gå mot en efterlängtad trepoängare hemma mot Falkenbergs FF och ledde med 2–1 när klockan tickade upp mot den 80:e minuten. Då kom kallduschen. Aldin Zadzibovic styrde olyckligt in bollen i eget mål i ett rensningsförsök efter ett inspel från högerkanten.

– Det är så tungt för de blåa, konstaterade kommentatorn Daniel Kristiansson i TV4s sändning.

Matchen slutade 2–2, vilket innebär att Norrby fortsatt är utan seger i Superettan den här säsongen.

Falkenberg däremot är fortfarande obesegrat och står på fem poäng efter tre spelade matcher.