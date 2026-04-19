Norrby med självmål – tappade ledningen mot Falkenberg
Norrby välkomnade Falkenberg under söndagen.
Då såg hemmalaget ut att vinna drabbningen men ett sent självmål gav kryss.
Norrby IF såg länge ut att gå mot en efterlängtad trepoängare hemma mot Falkenbergs FF och ledde med 2–1 när klockan tickade upp mot den 80:e minuten. Då kom kallduschen. Aldin Zadzibovic styrde olyckligt in bollen i eget mål i ett rensningsförsök efter ett inspel från högerkanten.
– Det är så tungt för de blåa, konstaterade kommentatorn Daniel Kristiansson i TV4s sändning.
Matchen slutade 2–2, vilket innebär att Norrby fortsatt är utan seger i Superettan den här säsongen.
Falkenberg däremot är fortfarande obesegrat och står på fem poäng efter tre spelade matcher.
