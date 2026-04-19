Så ställer Häcken och Gais upp i derbyt

I dag ställs BK Häcken mot Gais i ett Göteborgsderby.

Matchen ingår i den tredje allsvenska omgången och har avspark klockan 16.30.

Efter ett kryss hemma mot Brommapojkarna i premiären gästade BK Häcken IFK Göteborg och vann derbyt med 2-0 förra helgen.

För Gais del har det gått desto tyngre då man har förlorat två raka matcher, först mot Djurgården och sedan mot Malmö FF.

I dag ställs de två göteborgsklubbarna mot varandra i säsongens andra derby på västkusten. Då ställer Jens Gustavsson och Fredrik Holmberg upp med följande manskap:

Startelvor:

BK Häcken: Andersson; Lundkvist, Helander, Hilvenius, Wembangomo – Andersen, Lindberg, Doumbia – Agbonifo, Svanbäck, Layouni.

Gais: Hermansen; Wendin Thomasson, Ågren, Frej, Wängberg – Milovanovic, Fagerjord, Sletsjøe – Niklasson Petrovic, Salter, Thorkelsson.