Djurgården helgens publikvinnare – bräcker AIK och Bajen

SOLNA. Trots 30 000 biljetter sålda blev AIK:s publiksiffra hemma mot Kalmar FF 27 784 åskådare.

Det gör att Djurgården vinner helgens publikliga före såväl Gnaget som Hammarby.

Det har varit rejäl publikfest i den tredje omgången av allsvenskan.

Samtliga tre stora Stockholmsklubbar spelade hemma den här helgen.

Djurgården rivstartade under fredagskvällen med att möta MFF där 27 902 åskådare såg Dif förlora med 1-0 efter segermål från Sead Haksabanovic.

Inte ens ett dygn senare var det dags för ny match på samma arena där Hammarby pulvriserade Örgryte med hela 8-1 – och det inför nästan lika mycket folk. 26 623 åskådare tog sig till 3Arena under lördagen för Bajens match mot Öis.

Nu under söndagen var det AIK:s tur. Med 30 000 biljetter sålda på förhand och lapp på luckan på alla svartgula sektioner (etage 3 stängt men öppnas upp i nästa hemmamatch mot MFF som också är Nabil Bahouis avtackning) väntades AIK ta hem omgångens publikliga.

Men så blev det inte. När publiksiffran på Nationalarenan annonserades i början av andra halvlek vid ledning 1-0 mot Kalmar FF landade den på 27 784 åskådare – och därmed vinner Djurgården knappt helgens läktarmatch sett till antal människor på plats.

Över 82 000 åskådare totalt på dessa tre matcher i huvudstaden den här helgen.

Redan till veckan väntar nya allsvenska matcher med Hammarby på hemmaplan mot Halmstads BK på onsdag medan Djurgården och AIK spelar borta mot Elfsborg respektive Degerfors.