Ilestedt om det öppna taket: ”Vem har beslutat detta?”

SOLNA. Sverige krossade Litauen med 10–0 på Strawberry Arena.

Men alla var inte förtjusta i att taket stod öppet.

– Vad kallt det var, säger Amanda Ilestedt efter matchen.

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Sverige avslutade dubbelmötet med Litauen med 15–0 sammanlagt efter kvällens 10–0-seger i Solna. Den inbytta mittbacken Amanda Ilestedt nickade in två av målen.

Inför matchen var planen att spela med taket stängt på nationalarenan. Det hade väckt diskussioner bland spelarna. Lagkaptenen Nathalie Björn beskrev i måndags hur det kan bli svårt att andas när arenan blir varm och instängd, och herrlandslagets Gabriel Gudmundsson har tidigare klagat på samma sak.

När det väl var dags att spela stod taket ändå öppet. Det var runt åtta grader i Solna, och för Ilestedt blev det en kall överraskning.

– Jag ska vara ärlig och säga att jag på uppvärmningen kände: ”Ouff, vem har beslutat detta?” Vad kallt det var! säger Illestedt och skrattar.

Försvararen ser ändå en fördel med den kyliga kvällsluften.

– Det var skönt för några som blev jättevarma.

Damlandslaget spelade länge sina hemmamatcher på Gamla Ullevi, men när 33-åringen får frågan om Strawberry Arena är den nya hemmaborgen svarar hon försiktigt.

– Vi får väl se, men det är roligt att spela där i alla fall, absolut.

Nästa steg är den avgörande playoff-rundan om en VM-plats, där Skottland eller Tjeckien väntar.

Reporter: Lovina Stafhammar