Junttila Nelhage lämnar återbud – Bajenspelare kallas in

Elma Junttila Nelhae lämnar återbud till VM-kvalet.

Då kallas Sofia Reidy, från Hammarby, in.

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Tony Gustavsson tog ut sin trupp till det avgörande VM-kvalet förra veckan. Då tog Gustavsson ut Elma Junttila Nelhage trots en tuffare tid i klubblaget Lyon.

Nu står det klart att Elma Junttila Nelhage tvingas lämna återbud.

– Dessvärre är Elma ej tillgänglig för denna samling efter helgens match mot Toulouse. Efter god kommunikation med klubben och Elma så har vi landat i att stannar hon hemma, säger Niklas Egnell, Head of Performance via klubbens uttalande.

Landslaget kallar in Hammarbys Sofia Reidy som var uttagen till U23.