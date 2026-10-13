Blackstenius och Mušović in – här är Blågults startelva

I kväll kan det svenska damlandslaget ta nästa steg mot VM 2027 i Brasilien.

Sverige leder dubbelmötet mot Litauen med 5–0 inför returen i Solna.

Här är lagens startelvor.

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Efter krossegern i Kaunas i fredags har Sverige ett mycket starkt läge inför kvällens retur på Strawberry Arena. Blågult har råd att förlora med fyra mål och går ändå vidare. Vinner Litauen med fem mål blir det förlängning, så hemmalaget behöver alltså vinna med sex mål för att ta sig vidare.

Det var Felicia Schröder som var matchhjälte i den första matchen. Hon hade aldrig gjort mål för A-landslaget men gjorde hattrick i sin tolfte landskamp. Den inbytta Amanda Ilestedt gjorde 5–0 i slutminuterna. Det var hennes första landslagsmål sedan kvartsfinalen mot Japan i VM 2023, och mittbacken har nu gjort 13 mål på 83 landskamper. Stina Blackstenius gjorde det femte målet.

Matchen i Kaunas blev också en efterlängtad comeback för lagkaptenen Nathalie Björn. Det hade gått 311 dagar sedan hennes senaste landskamp, bronsmatchen mot Frankrike i Nations League i december förra året. Hon startade med kaptensbindeln och spelade första halvlek.

Förbundskapten Tony Gustavsson var nöjd med hur laget skötte försvarsspelet i den första matchen.

– Vi gjorde en väldigt bra match senast sett till de defensiva omställningarna. Vi släpper till väldigt få chanser till Litauen. Vi är också nöjda med den tydlighet och stabilitet som laget visar. En slags mognad med tanke på att laget trots allt är mindre erfaret än tidigare, sa Tony Gustavsson.

Vinner Sverige dubbelmötet väntar Skottland eller Tjeckien i den avgörande playoff-rundan, som spelas mellan den 26 november och 5 december. Där står en VM-biljett på spel.

Matchen spelas på Strawberry Arena i Solna med avspark klockan 19.00.

Lagens startelvor

Sverige

Zećira Mušović – Smilla Holmberg, Nathalie Björn (K), Bella Andersson, Anna Sandberg – Matilda Vinberg, Hanna Lundkvist, Julia Zigiotti Olme, Anna Anvegård – Felicia Schröder, Stina Blackstenius

Litauen

Meda Seskute – Laura Kubiliute, Milda Liuzinaite (K), Auste Bernotaite, Tereza Romanovskaja – Liucija Vaitukaityte, Algimante Mikutaite – Loreta Rogaciova, Monika Griksaite, Ugne Lazdauskaite – Rimante Jonusaite