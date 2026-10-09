JUST NU: Här är Blågults startelva i ödesmatchen

I kväll inleder det svenska damlandslaget kampen om en plats i VM 2027 i Brasilien.

Första steget är ett bortamöte mot Litauen i Kaunas

Här är lagens startelvor.

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Det är dags för den första av två playoff-rundor på vägen mot VM-slutspelet 2027. Efter att ha slutat trea i kvalgruppen ställs Sverige nu mot Litauen i ett historiskt första möte på damsidan.

I den svenska truppen saknas tungviktarna Fridolina Rolfö (gravid) och Johanna Rytting Kaneryd (korsbandsskadad), vilket öppnat upp för förändringar i elvan. Samtidigt gläds Blågult åt att Nathalie Björn är tillbaka i truppen för första gången på över 300 dagar efter sin långa skadeperiod.

Förbundskapten Tony Gustavsson förväntar sig en matchbild där Sverige kommer att äga det mesta av spelet mot ett kompakt hemmalag.

– Vi kan förvänta oss en matchbild likt Serbien i våras. Ett lågt försvar som har som mål att göra det svårt för oss att komma till klara lägen, samtidigt som de själva kommer gå för de kontringschanser de får, säger Tony Gustavsson inför matchen.

– Vi vet av erfarenhet att det kan vara svårt att skapa de där riktigt klara chanserna mot ett lågt stående försvar och då blir fasta situationer extra viktigt.

Matchen spelas på Dariaus ir Gireno Stadionas i Kaunas med avspark klockan 18.05.

Lagens startelvor

Litauen

Meda Seskute – Laura Kubiliute, Auste Bernotaite, Tereza Romanovskaja – Algimante Mikutaite, Liucija Vaitukaityte – Loreta Rogaciova, Monika Griksaite, Ugne Lazdauskaite – Rimante Jonusaite

Sverige

Jennifer Falk – Smilla Holmberg, Nathalie Björn (K), Bella Andersson, Anna Sandberg – Matilda Vinberg, Hanna Lundkvist, Julia Zigiotti Olme, Anna Anvegård – Felicia Schröder, Evelyn Ijeh.