Missräkning för Blågult – kryssade i Belgrad

Under lördagen spelade Sverige sin andra match i VM-kvalet.

Då lyckades inte Blågult få hål på Serbien och fick bara med sig en poäng från Belgrad.

Efter 1-0-segern borta mot Italien i tisdags väntade Sveriges andra match i VM-kvalet under lördagen.

Detta då man gästade Serbien, som föll med 3-1 borta mot Danmark, i Belgrad med samma elva som bortaslog Italien.

I den första halvleken inledde Tony Gustavssons lag trevande och hade svårt att komma till några riktigt stora chanser. Närmast att hitta rätt var man i matchminut 25, när Serbiens målvakt stod för en riktigt fin parad efter ett inspel från Smilla Holmberg som gått via en serbisk spelare.

Strax före paus var hemmanationen mycket nära att ta ledningen i matchen, då Vesna Milivojević hade ett avslut i stolpen.

I den andra halvleken hade Blågult ryckt upp sig och skapade klart fler farliga chanser, utan att hitta rätt. Serbien fortsatte i sin tur att gå hårt på sitt kontringsspel som då och då hotade Gustavssons backlinje.

Efter sju minuter tilläggstid blåste domaren för fulltid och konstaterade att det inte blev några mål i matchen. Detta trots att en serbisk spelare varit nära att göra självmål i den 92:a minuten.