JUST NU: Sembrant och Rolfö ledde Sverige till seger mot Danmark

Under fredagskvällen premiärspelade det svenska damlandslaget mot Danmark i Nations League.

Efter en fint genomförd match tog Sverige hem samtliga tre poäng.

Mycket tack vare Linda Sembrant och Fridolina Rolfös mål.



Ikväll inledde det svenska damlandslaget sin resa 2025 års upplaga av Nations League.



Sverige hör – precis som gruppmotståndarna Danmark, Wales och Italien – till i A-divisionen.



Först ut stod Sverige inför en tuff uppgift när man bortaspelade mot Danmark i Odense.



***



I danska Odense var det två pigga lag som inledde premiären av Nations League 2025. Sverige gjorde sitt för att sätta press på ett Danmark som skapade matchens första halvchans.



Med sex minuter spelade skulle Sverige skapa sin första riktiga chans när Linda Sembrant kunde stöta in 1-0 från nära håll efter en tilltrasslad situation framför mål.



Med 16 minuter på klockan tilldömdes Danmark en straffspark efter att bollen tagit på en svensk hand. Straffen tog Pernille Harder hand om och placerade kyligt in 1-1.



Efter Danmarks kvitteringsmål var det Sverige som fortsatte att dominera matchen och hota framåt. Detta främst genom inlägg, fasta situationer och djupledsbollar.



Med knappa tio minuter spelade i den andra halvleken spelade Stina Blackstenius fram Fridolina Rolfö till ett fint skottläge. Barcelona-spelaren tvekade inte en sekund utan dundrade in 2-1 invid den bortre stolpen.



Efter Rolfös vackra 2-1-mål avtog matchens höga tempo något. Känslan var att Sverige kände sig bekväma i sin ledning och att Danmark letade efter de rätta nycklarna.



Trots att Danmark gjorde sitt för att forcera in ett kvitteringsmål höll Sverige ut och tog tre viktiga poäng i premiären av Nations League.





***



Till matchen, som har avsparkstid 19.15, har förbundskapten Peter Gerhardsson valt följande startelva:



Sverige: Falk; Lundkvist, Sembrant, Eriksson, Andersson – Bennison, Angeldahl, Olme – Kaneryd, Blackstenius, Rolfö.



Danmark: Inväntar laguppställning.

Video Sveriges grupp i kvalet till fotbolls-VM 2026