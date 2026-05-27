Uppgifter: United planerar utrensing – vill värva stort

Manchester United vill förstärka truppen till nästa säsong.

Nu ska klubben sälja fyra spelare för att kunna värva tre.

Det rapporterar The I Paper.

Manchester United kommer att vara aktiva under sommarens transferfönster. En lagdel som klubben behöver stärka upp är mittfältet. Sedan tidigare står det klart att Casemiro lämnar, och nu börjar jakten på att ersätta brassestjärnan.

Enligt den brittiska tidningen The I Paper kommer United att behöva sälja fyra spelare för att ha råd med nya mittfältare. Tidningen uppger att André Onana, Marcus Rashford, Manuel Ugarte och Joshua Zirkzee lär säljas.

Med de tilltänkta pengarna efter försäljningen av dessa spelare vill United värva West Hams Mateus Fernandes och United uppges vara nära en affär med 21-åringen. Dessutom spanar klubben på Brightons Carlos Baleba som under en längre tid ryktats dit.

Den senaste spelaren som ryktats till United är Atalantas Ederson och The I Paper gör gällande att det pågår konkreta förhandlingar om en affär.