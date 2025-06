Sverige körde över Danmark – klara för semifinal

Sverige körde över Danmark.

Efter elva minuter stod det redan 3-0 och matchen slutade tillslut 5-1.

Därmed vinner Sverige gruppen och är klara för semifinal i höst.



Sverige fick en drömstart mot Danmark. Stina Blackstenius gav Sverige ledningen redan i den första minuten, då hon kyligt avslutade inne i straffområdet.

Kort därefter, i den femte minuten, utnyttjade Johanna Rytting Kaneryd ett danskt misstag på offensiv planhalva och placerade säkert in 2–0.



Det tog inte slut där. Sverige körde över Danmark inledningsvis. Sex minuter senare kunde Blackstenius på en omställning bara lägga upp bollen för Angeldahl som enkelt kunde placera in 3-0 målet.



I den 21:a minuten tvingades Sverige till ett byte när Fridolona Rolfö skadade sig. Mittfältaren trampade rejält snett, vilket ledde till att hon blev liggande på planen innan hon kunde lämna planen för egen maskin. In i hennes ställe kom Madelene Janogy.



Danmark reducerade till 3-1 efter drygt 40 minuter, det genom Janni Thomsen.



Men Sverige markerade direkt. Stina Blackstenius drog till med ett fins avslut efter passning av Kaneryd och ställningen var 4-1.



I andra halvlek utökade Blackstenius till 5-1 och gjorde där med ett hattrick denna afton.



Lina Hurtig, som gjorde sin första match i landslaget sedan december 2023 gjorde även hon mål. På tilläggstid satte hon 6-1 för Sverige vilket också slutresultatet skrevs till.



