Sverige vinner EM-genrepet

Sista matchen innan fotbolls-EM är spelad för Sveriges del.

Genrepet mot Norge vann Sverige med komfortabla 2-0.



Sverige inledde matchen piggt och skapade flera chanser inledningsvis.



I den 18:e minuten tog Sverige också ledningen. Filippa Angeldahl spelade fram en fin djupledsboll till Johanna Rytting Kaneryd, som direkt på ett tillslag skickade in ett precist inlägg – där Stina Blackstenius enkelt kunde trycka in bollen i mål.



Norge tog sig in mer och mer i matchen efter Sveriges ledningsmål och kunde skapa en del chanser.

Strax innan paus var det dock Sverige som uttökade sin ledning. Filippa Angeldahl spelades fram av Rytting Kaneryd och kunde därefter trycka upp bollen nättaket.

En bit in i den andra halvleken gjorde Stina Blackstenius sitt andra mål för kvällen men dessvärre dömdes det bort på grund av offside.

Med drygt tjugo minuter kvar fick vi se oroande scener för Sverige – enligt SVT fick Filippa Angeldahl sin tå tejpad vid sidlinjen.



Avslutningen av matchen bestod av halvchanser åt bägge håll. Matchen slutade 2-0.