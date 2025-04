Kosovare Asllani: “Jag ville inte sno ett mål”

GÖTEBORG. Sverige tappade poäng i returmötet mot Wales på hemmaplan där slutresultatet blev 1–1.

Kosovare Asllani hade en jättechans att sätta in ett tidigt ledningsmål men missade att skjuta in bollen.

– Jag var hundra procent säker på att den skulle gå in, säger hon.

I första halvlek fick Kosovare Asllani en jättechans att göra mål, bara en tå behövdes för sätta bollen i rätt riktning för att göra mål. Ett mål som hade kunnat ge Blågult en tidig ledning.

– Jag trodde att den skulle gå in, så jag ville inte sno ett mål. Ibland är det dumt och osjälviskt. Det är sånt man ångrar nu, att man var osjälvisk i det här läget. Jag var hundra procent säker på att den skulle gå in. Man är ju lite dum i det läget man ska ju bara skicka in den och därför är jag kanske inte en renodlad forward, säger hon.

Sverige hade en del chanser igår men slarvade bort många lägen och har återigen svårt att pricka rätt och avgöra matcher, något som har visat sig vara svårt för Blågult under en längre tid.

– Vi har tillräckligt många chanser för att avgöra matchen. Det var samma sak på bortaplan och det är det som är så frustrerande. Det hade varit mer oroande om vi inte hade skapat några lägen över huvud taget. Men vi hade några lägen som vi definitivt måste göra bättre, det är bara vi som kan ta ansvar över de delarna.

När Wales kvitterade till 1–1 så pratades det en hel del om kommunikationsmissar i försvarsspelet mellan Magdalena Eriksson och Nathalie Björn men även det faktum att Peter Gerhardsson har behövt använda många olika mittbackspar senaste tiden, på grund av skador, vilket kan vara en stor del till att laget inte är helt synkade.

– Det är så svårt för vi kommer till landslaget och det är så pass få träningar. Alla kommer från olika miljöer och alla har spelat i matcher med sina klubblag och det är olika hur man spelar där. Även fast vi spelat tillsammans i många år så har man inte spelat tillsammans i klubblaget och har de här relationerna. Ska man få in det på två träningar och prestera.

Behöver vi vara oroliga att ni inte hinner spela ihop laget till EM?

– Det är samma för alla landslag, oro skulle jag inte säga. Vi vann mot Italien och nu oavgjort mot Wales. Det är ingen kris-kris och jag tror att vi måste avdramatisera. Vi vet att vi också är ett mästerskapslag där vi höjer oss. Så nu är det bara att få in de detaljerna, avslutar Kosovare Asllani.

Innan EM väntar ännu en Nations League-samling för Sverige, då är det först bortamöte mot Italien följt av hemmamatch mot Danmark.