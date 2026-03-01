Leidhammar fick nobben av A-landslaget: ”Hoppas på en kallelse”

Wilma Ledihammar, 22, gör succé i Birmingham.

Det räckte ändå inte till en plats i A-landslaget.

– Det är svårt att ta sig in, de är väl ihopspelade, säger Wilma Ledihammar till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Wilma Ledihammar var under flera säsonger lagkapten i IFK Norrköping och var med och skrev historia med klubben. I år tog hon steget till Womens Super Leauge 2 och Birmingham, där hon snabbt har gjort sig ett namn genom flera viktiga mål.

I förra veckan blev hon återigen uttagen i U23-truppen. I truppen är hon den mest rutinerade spelaren med totalt 22 landskamper. Det har gjort att 22-åringen har fått ta en extra stor roll och får ta hand lite extra om de nya spelarna.

– Jag tycker det är jätteroligt. Det är en roll som man inte ska ta för givet och det är någonting som jag som sagt tycker är roligt, säger Wilma Ledihammar till FotbollDirekt.

Trots rutinen och den starka formkurvan fick hon inte chansen i Tony Gustavssons A-landslagstrupp.

– Det är ju en trupp helt med fantastiska spelare som är i A-landslaget just nu.

Hur ser du på dina chanser att ta dig upp till A-landslaget?

– Det är svårt att ta sig in, de är väl ihopspelade och sådär. Men fortsätter jag att göra det bra och tror på mig och spelar bra här och hemma i klubblaget så är det klart att man hoppas på en kallelse. Men när eller om är inte min fråga, utan jag fortsätter jobba som jag gör och förhoppningsvis kommer det löna sig, avslutar Leidhammar.