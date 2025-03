Hurtig skadad – kan missa landslagssamling

Lina Hurtig missade Arsenals Champions League möte under onsdagskvällen på grund av en skada.

Enligt Sportbladet ska svensken undersökes under torsdagen.

Oro för blågult som har landslagssamling om några dagar.

Lina Hurtig, som nyligen återvände till landslaget, missade Arsenals Champions League match mot Real Madrid under onsdagen på grund av skada.



Det var under en träning inför mötet med Real Madrid som hon tvingades lämna planen. Enligt uppgifter till Sportbladet ska hon undersökas närmare under torsdagen.



Det är osäkert om skadan påverkar hennes deltagande i kommande Nations League-matcher mot Italien och Wales.



Detta är Hurtigs första landslagsuttagning sedan december 2023.