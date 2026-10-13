LIVE: Sverige – Litauen
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Sverige jagar en plats till VM nästa sommar.
Nu är det returmöte mot Litauen som står på spel.
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Sverige missade direktplats till VM i Brasilien nästa sommar och nu väntar avgörande VM-kval mot Litauen. Bortamötet vann Sverige med 5–0 och nu gäller det bara att hålla ihop det på hemmaplan.
Vinnaren av dubbelmötet möter Skottland eller Tjeckien i ett avgörande.
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