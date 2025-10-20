Mardrömsbeskedet: Magdalena Eriksson lämnar återbud till landslaget

Tony Gustavsson och damlandslaget har drabbats av ett bakslag.

Magdalena Eriksson lämnar återbud på grund av skada.

Hon ersätts av Amanda Nildén.

Foto: Bildbyrån

Under måndagens match råkade Bayern Münchens mittback Magdalena Eriksson ut för en huvudskada. Nu meddelar landslaget att Eriksson har blivit tvungen att lämna återbud till landslaget som en försiktighetsåtgärd efter huvudskadan. Det är ett stort tapp för ”Blågult”.

Hon ersätts av Tottenhams vänsterback Amanda Nildén som var uttagen i U23.

Sverige möter Spanien i Nations Leauge semifinal under kommande vecka.