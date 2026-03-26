Ratad av Potter – men här prisas Janne-favoriten

Han var en stor Janne Andersson-favorit, men har därefter ratats av både Jon Dahl Tomasson och Graham Potter.

På Cypern imponerar dock Marcus Rohdén och har nu efter första playoff-rundan utsetts till MVP av tidningen Kerkida.

Det var Erik Hamrén som först tog ut Marcus Rohdén till sitt landslag, men det var under Janne Andersson som mittfältaren verkligen gjorde sig ett blågult namn.

Rohdén som var med i VM 2018 står totalt noterad för 19 A-landskamper och två mål. När FD hösten 2024 intervjuade Rohdén slog han fast att tiden i landslaget förmodligen var över, detta då Jon Dahl Tomasson inte såg ut att vilja prioritera den mångsidige mittfältaren.

När nu heller inte Graham Potter har tagit ut Rohdén under sina två första uttagningar stärks nog Rohdéns teori ytterligare.

Men i klubblaget Larnaca på Cypern, dit den forne Elfsborgsstjärnan värvades sommaren 2024 efter närmare tio år i Italien och en kortare sejour i Turkiet, lever mittfältaren och frodas. Både privat och på planen.

Rodhén har tidigare berättat om den vardagliga lyxen med ett liv nära stranden, men på fotbollsplanen imponerar 34-åringen.

Tidningen Kerkida har nämligen utsett Rohdén till första playoff-omgångens MVP där topplagen Pafos, Omonia, Apoel, Apollon, Aris och just Larnaca gör upp.

Rodhéns lag vann första omgången i helgen mot Franz Brorssons Apoel med 1-0 där Rohdén gjorde segermålet redan i den 18:e minuten.