Swedbergs jättehyllning: ”Han är topp tre i La Liga”

Williot Swedberg och Carl Starfelt har varit lagkamrater i Celta Vigo sedan 2023.

Nu hyllar den ena svenska landslagsmannen den andra, med emfas.

– Den här säsongen är han topp fem eller till och med tre i La Liga, säger Swedberg till SVT.

Foto: Bildbyrån

Williot Swedberg lämnade Hammarby för spel i spanska Celta Vigo under sommaren 2022. Ett år drygt senare anslöt hans landsman Carl Starfelt från skotska Celtic.

Under årets säsong av La Liga har Celta Vigo imponerat och befinner sig i dagsläget på en sjätteplats i tabellen. Detta har laget mycket att tacka Swedberg för, men ännu mer Starfelt om man lyssnar till den förre Bajen-spelaren.

– Nu kanske han blir lite sur för att jag säger det här men…,

– Den här säsongen är han topp fem eller till och med i tre i La Liga, tycker jag. Jag säger inte bara det för att han är min kompis, förklarar Swedberg för SVT.

Hur kommer det sig att Swedberg hyllar sin lagkamrat så mycket?

– Han har varit dominant i försvarsspelet och har man sett våra matcher ser man också att han är hur stark som helst i duellspelet. Han läser spelet bra och jag tycker att han är underskattad om jag ska vara ärlig, förklarar 22-åringen.

Både Swedberg och Starfelt är uttagna i den trupp som ställs mot Ukraina i kvällens playoff-semifinal för VM 2026. Matchen har avspark klockan 20.45.







