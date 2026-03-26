Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Filip Dagerstål tillbaka i IFK Norrköping

Author image
Jakob Bergelv
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

En guldhjälte från 2015 har återvänt till Peking.
Filip Dagerstål har skrivit på ett korttidskontrakt med klubben.
– Jag har jobbat länge för det här, säger Dagerstål till IFK Norrköpings hemsida.

Filip Dagerstål har representerat IFK Norrköping i två tidigare sejourer. Den första mellan 2013 och 2020, samt ett kort lån 2022.

Nu är mittbacken tillbaka i Östergötland. IFK Norrköping meddelar att ett kontrakt fram till den 7 juli är påskrivet.

– Det känns väldigt bra och väldigt kul. Jag har jobbat länge för det här och haft det som målbild i huvudet, säger Filip Dagerstål till klubbens hemsida.

Dagerstål kommer från en lång och skadefylld period bakom sig. Mittbackens kontrakt med Lech Poznan revs i somras och vi får backa till oktober 2023 för att hitta Dagerståls senaste match.

Det lär dröja ytterligare innan 29-åringen kommer kunna springa ut på planen igen.

– Jag är inte helt där jag vill vara fysiskt. Jag är inte redo för att rada upp 90-minutersmatcher, men det här är en början. Vägen hit har varit en berg- och dalbana känslomässigt. Jag har kanske tvivlat ibland, men det här är ett kvitto på de steg vi tagit tillsammans.

IFK Norrköpings sportchef Henrik Jurelius:

– Det är med stor glädje vi har kommit fram till denna lösning – ett steg som vi båda hoppas kan leda till något långsiktigt. Hans närvaro i vår verksamhet är betydelsefull, hans klokhet samt förståelse för var klubben befinner sig idag och vad vi vill bygga på sikt har varit en röd tråd i våra diskussioner. Det råder, ur ett fotbollsmässigt perspektiv, inga tveksamheter, säger Jurelius till klubbens hemsida.

Filip Dagerstål har spelat totalt 172 för IFK Norrköping. Han var även med i laget som tog SM-guld 2015 under Jannes Anderssons ledning.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt