Klart: Filip Dagerstål tillbaka i IFK Norrköping

En guldhjälte från 2015 har återvänt till Peking.

Filip Dagerstål har skrivit på ett korttidskontrakt med klubben.

– Jag har jobbat länge för det här, säger Dagerstål till IFK Norrköpings hemsida.

Foto: Bildbyrån

Filip Dagerstål har representerat IFK Norrköping i två tidigare sejourer. Den första mellan 2013 och 2020, samt ett kort lån 2022.

Nu är mittbacken tillbaka i Östergötland. IFK Norrköping meddelar att ett kontrakt fram till den 7 juli är påskrivet.

– Det känns väldigt bra och väldigt kul. Jag har jobbat länge för det här och haft det som målbild i huvudet, säger Filip Dagerstål till klubbens hemsida.

Dagerstål kommer från en lång och skadefylld period bakom sig. Mittbackens kontrakt med Lech Poznan revs i somras och vi får backa till oktober 2023 för att hitta Dagerståls senaste match.

Det lär dröja ytterligare innan 29-åringen kommer kunna springa ut på planen igen.

– Jag är inte helt där jag vill vara fysiskt. Jag är inte redo för att rada upp 90-minutersmatcher, men det här är en början. Vägen hit har varit en berg- och dalbana känslomässigt. Jag har kanske tvivlat ibland, men det här är ett kvitto på de steg vi tagit tillsammans.

IFK Norrköpings sportchef Henrik Jurelius:



– Det är med stor glädje vi har kommit fram till denna lösning – ett steg som vi båda hoppas kan leda till något långsiktigt. Hans närvaro i vår verksamhet är betydelsefull, hans klokhet samt förståelse för var klubben befinner sig idag och vad vi vill bygga på sikt har varit en röd tråd i våra diskussioner. Det råder, ur ett fotbollsmässigt perspektiv, inga tveksamheter, säger Jurelius till klubbens hemsida.

Filip Dagerstål har spelat totalt 172 för IFK Norrköping. Han var även med i laget som tog SM-guld 2015 under Jannes Anderssons ledning.



