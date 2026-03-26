Alejandro Garnacho dömd – tvingas betala böter

Alejandro Garnacho har hamnat i kläm med rättvisan.

Yttern har dömts betala böter på grund av fortkörning.

Det rapporterar BBC.

Det var i augusti som Alejandro Garnacho ska ha åkt fast när han körde för fort. Incidenten skedde några dagar innan argentinaren lämnade Manchester United för Chelsea.

Nu har Garnacho fått sin bötesnota. Enligt BBC ska yttern böta 660 pund, motsvarande drygt 8 200 svenska kronor. Han ska även ha erkänt brottet.

Alejandro Garnacho har spelat 20 matcher i Premier League den här säsongen. På den speltiden har det blivit ett mål och fyra assist.