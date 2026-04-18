Matilda Vinberg gick från noll minuter till startplats: ”Chock”

Matilda Vinberg hade inför dagens match inte fått en enda minut i Tony Gustavssons landslag.

Mot Serbien kastades hon in från start, något som hon blev chockad över.

– Jag inte har fått en enda minut hittills i Tonys nya trupp från förra lägret. Så det är klart att det kommer som en chock, säger Vinberg efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Matilda Vinberg har varit lite in och ut i landslaget se senaste åren men efter succén i Tottenham denna säsongen så har hon varit given i landslagstruppen.

I Tony Gustavssons landslagstrupp har hon inte fått en enda minut, i förra lägret för landslaget men idag fick hon förtroende från start, något som chockade henne.

– Eftersom jag inte har fått en enda minut hittills i Tonys nya trupp från förra lägret. Så det är klart att det kommer som en chock. Men man är också förberedd för allt. Så jag tog den chocken till någonting positivt.

Vinberg tror och hoppas att hennes insats från start har stärkt hennes chanser att få mer speltid i Tony Gustavssons trupp.

– Ja, jag tror att jag har. Jag är väldigt nöjd med min prestation idag. Så får vi försöka stänga det här lägret och blicka oss fram till juni. Det blir två väldigt viktiga matcher.

Matilda Vinberg spelade fram till Stina Blackstenius som sköt in Sveriges segermål. Något som hon och Blackstenius hade pratat om innan.

– Igår när vi fick besked att jag skulle starta så ville vi såklart också försöka utnyttja min vänsterfot att komma in från höger indragen och hitta de här insticken. För vi tränade lite på det igår på träningen, det sista vi gjorde. Och det funkade ju perfekt idag i matchen. Så det var jättekul att den gick in.

Matilda Vinberg som är uppvuxen söder om stan i Stockholm tyckte det var extra speciellt att få spela framför alla nära och kära.

– En fantastiskt stor ära att få starta för Sverige och i Stockholm också framför familjen och framför vänner.

Du hade familjen på läktaren, hur viktigt är det att ha dem på plats?

– Det värmer lite extra när man också står där. Sjöng nationalsången och kollade dem rakt i ögonen. Jag vet att de är jättestolta över mig och jag är jättetacksam för dem, avslutar Vinberg.