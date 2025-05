Mötet slutar mållöst – Sverige har fortsatt greppet

Sverige ställdes mot Italien i gruppspelet i Nations League.

Matchen slutade 0-0.

Nu har Sverige allt i egna händer i mötet mot Danmark.



Det var dags för den näst sista Nations League matchen.





När förbundskapten Peter Gerhardsson presenterade startelvan inför matchen saknades både Stina Blackstenius och Amanda Ilestedt i truppen, medan Kosovare Asllani började på bänken.

I deras frånvaro fick två debutanter chansen från start: 18-åriga Smilla Holmberg från Hammarby och Felicia Schröder från Häcken, båda med starka prestationer i damallsvenskan under våren.



***



Sverige inledde matchen offensivt och kunde skapa halvchanser direkt. Smilla Holmberg, som gjorde sin första match i A-landslaget stod för en fin inledning där hon utmanade gång på gång.



Efter drygt tio minuter spelade var Sverige nära att ta ledningen. Johanna Rytting Kaneryd fick ett fint skottläge strax utanför straffområdet, men avslutet räddas av målvakten. Kort därefter var det nära för Italien. Giugliano sköt från distans och tvingade Falk i målet till en vass räddning.



Italien började ta över och skapade många chanser. Efter 25 minuters spel var Sverige nära att sätta bollen i eget nät. Holmberg försöker rensa bollen men den styrs mot eget mål– Falk styrde undan med fingertopparna och bollen gick ut till hörna.



Med fem minuter kvar såg det ut som att Sverige skulle gå in i halvtidsvilan med ett mål emot sig. På en frispark fick Italien in bollen i nät – men domaren blåste av till följd av offside.



På övertid fick Sverige ett jätteläge att ta ledningen. Schröder stod för en fin framspelning till Blomqvist som kom fri mot målvakten. Men Giuliani räddade. I kontringslägen var istället Italien nära att ta ledningen där Falk stod för en jätteräddning.



Ställningen i halvtid var 0-0.



Kort in på den andra halvleken gjorde Sverige 1-0, trodde man. Björn nickade in bollen – men det dömdes bort. Domaren blåste för frispark i straffområdet.



Smilla Holmberg kom till ett fint läge inne i straffområdet där hon drev in bollen för att komma till avslut. Hon fälldes och sverigespelarna ropade på straff men domaren menade på att det endast var hörna.



I slutet av matchen skapade Sverige en del bra lägen men lyckades inte få in någon boll. Matchen slutade 0-0.



Nu har Sverige allt i egna händer när man tar emot Danmark hemma på tisdag kl 19.30.



Startelvor:

Italien: Giuliani – Di Guglielmo, Salvai, Linari – Bonansea, Caruso, Giugliano, Severini, Oliviero – Cantore, Piemonte.

Sverige: Falk – Holmberg, Björn, Eriksson, Nildén – Angeldahl, Schröder, Zigiotti Olme – Rytting Kaneryd, Blomqvist, Rolfö.