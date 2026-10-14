Musovic efter comebacken: ”Väldigt känslosamt”

SOLNA. 679 dagar. Så lång var Zecira Musovics frånvaro från landslagsmålet.

I krossen var hon tillbaka men hade inte mycket att göra.

– Hade det inte varit för att det var en speciell hade det varit en skittråkig match att spela, säger Zecira Musovic efter matchen.

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Målvaktskampen i damlandslaget är ett faktum.

Under VM 2023 fick den dåvarande Chelsea-målvakten, Zecira Musovic, chansen mellan stolparna. Hon gjorde succé och blev blågults givna etta. Men den 3 december 2024 blev hennes sista landskamp på länge. Då var hon nämligen gravid med dottern Zarah. 649 dagar senare var hon tillbaka med landslagströjan på.

– Jättekul. Jättestolt, glad, tacksam. Senast jag hade på mig den här tröjan hade jag dottern i magen, nu hade jag henne på läktaren. Det var en väldigt känslosam nationalsång, säger 30-åringen efter matchen.

”Jag är stolt över resan”

Du har blivit mamma, gjort comeback och debut i Malmö FF. Vad säger du om resan du har gjort?

– Jag är stolt över hela resan som inte har varit skitenkel. Det är ändå en lång väg man ska vandra för att ta sig tillbaka från en så stor händelse, säger hon.

Zecira Musovic hade inte mycket att göra under matchen. Hon hade knappt bollen en handfull gånger och berättade själv att det var kallt. Men trots lite att göra är hon ändå stolt och tacksam.

– Hade det inte varit för att det var en speciell match av mina egna anledningar hade det varit en skittråkig match att spela.

Sverige möter Skottland i den avgörande VM-playoffen senare i år.