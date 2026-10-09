Nildén om rollerna i klubb och landslag: ”Anpassar sig”

Amanda Nildén har skördat stora framgångar som mittback under karriären.

Men i det svenska landslaget har förbundskapten Tony Gustavsson en annan plan för försvararen.

– Om han vill ha mig som vänsterback anpassar jag mig, säger Nildén.

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I klubblaget Tottenham kliver Amanda Nildén in som mittback, en position där hon trivs bra och får ta stort ansvar i speluppbyggnaden.

– Jag tycker att det har varit väldigt kul att vara mittback och speciellt sättet vi spelar på i klubben. Vi får mycket boll och vill spela mycket uppspel därifrån, vilket har passat mig rätt bra. Så det har varit väldigt roligt, säger Amanda Nildén.

När landslagsledningen presenterade sin nya raka linje inför det avgörande VM-kvalet mot Litauen var rollen tydlig ännu en gång, Nildén ska spela vänsterback. En positionering hon tar med ro.

– Här spelar vi lite annorlunda och då tar jag den rollen jag får. Jag tycker att vi alla är väldigt flexibla. Alla jobbar i olika klubbar där det ser annorlunda ut, så man får bara anpassa sig efter de förutsättningar man har och gå in och prestera, säger hon och fortsätter:

– Om han vill ha mig som vänsterback gör jag allt jag kan för att prestera så bra som möjligt där. Är det något annat så är det så, jag försöker bara göra mitt max i varje aktion.

Avsparken i det första playoff-mötet borta mot Litauen sker klockan 18.05 under fredagskvällen. För Sverige gäller det att leverera direkt i dubbelmötet för att inte äventyra chansen till VM 2027 i Brasilien.