Malmö FF sparkar Miguel Angel Ramirez

Nio allsvenska matcher.

Så lång tid hann Miguel Angel Ramirez vara huvudtränare för Malmö FF.

– Vi har under våren kunnat konstatera bristande sportsliga prestationer och resultat, säger ordförande Zlatko Rihter.

Det var inför årets allsvenska säsong som Malmö FF anställde Miguel Angel Ramirez som ny huvudtränare för föreningen.

Med ett facit bestående av tre segrar, ett kryss och fem förluster har de Himmelsblå tagit tio poäng och befinner sig på en tolfteplats i tabellen.

Nu har MFF valt att entlediga den 41-åriga spanjoren med omedelbar verkan. Detsamma gäller den assisterande tränaren Endika Gavina samt Cristobal Fuentes, som arbetade som Head of Performance.

– Vi har under våren kunnat konstatera bristande sportsliga prestationer och resultat som lag och vi har inte lyckats med att utveckla våra spelare individuellt enligt våra målsättningar. Det är orsakerna till att vi beslutat att gå skilda vägar med Miguel, säger ordförande Zlatko Rihter i ett uttalande och fortsätter:

– Vi tackar Miguel för hans entusiasm och engagemang under tiden i Malmö FF och önskar honom lycka till i framtiden.

Under lördagens match mot Halmstads BK kommer Guillermo Molins och Mario Chavez att leda Skåneklubben.

MFF låter även meddela att processen med att anställa en ny tränare är igång och kommer att ledas av den nya sportchef Philip Berglund, med start måndag.