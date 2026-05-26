Sandberg tillbaka från skada: ”Egenskaper vi värderar högt”

STOCKHOLM. Tony Gustavsson har tagit ut sin VM-kvaltrupp inför avgörandet.

Då har Anna Sandberg kommit tillbaka från skada – och in i truppen.

– Hon motsvarar väldigt mycket de egenskaper som vi värderar väldigt högt, säger förbundskaptenen under tisdagens pressträff.

Två matcher återstår att spela innan vi vet hur Sveriges VM-kval slutar. Det blågula landslaget är i behov av seger mot både Danmark och Italien för att säkra gruppsegern.

I dag, tisdag, tog också förbundskapten Tony Gustavsson ut den trupp som ska resa till Odense och Göteborg.

I den var Manchester United-backen Anna Sandberg uttagen, efter att ha missat den senaste samlingen till följd av en skada. Det glädjer i sin tur Gustavsson mycket.

– Jag tror att ni såg, de första fyra matcherna för mig som som förbundskapten, vilket kvalitet Anna tillför när hon startade. Hon har dels en intensitet och aggressivitet i sitt press-spel. Hon kombinerar det också med ett anfallsspel som är väldigt spännande, säger Gustavsson under tisdagens pressträff och fortsätter:

– Rubriken som jag är allra mest nöjd med när det gäller Anna är modet och intensiteten. Det motsvarar väldigt mycket de egenskaper som vi värderar väldigt högt.

En spelare som inte fick plats i truppen var Rebecka Blomqvist – som Gustavsson menar beror på en tuff konkurrens.

– Det var ett jobbigt samtal och tufft beslut för Rebecka förtjänar att vara med i truppen men det handlar om konkurrensen i anfallspositionen, berättade Gustavsson.