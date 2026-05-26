Trots våldtäktsanklagelserna – Partey med i VM-truppen
Han är misstänkt för sju fall av våldtäkt och ett fall av sexuellt ofredande.
Trots det har Thomas Partey tagits ut i Ghanas preliminära VM-trupp.
Mittfältaren Thomas Partey stod sedan tidigare åtalad för fem fall av våldtäkt och ett fall av sexuellt ofredande. I början av april stod det även klart att den före detta Arsenal-spelaren förhörts för två nya fall av våldtäkt – som han, likt de andra anklagelserna, nekar till.
Enligt The Athletic planeras rättegången mot Villarreal-spelaren att hållas i november – men kan också komma att skjutas upp till till 2027.
Mitt i allt detta har Partey tagits ut i den 28-mannatrupp som den Ghananska förbundskaptenen Carlos Queiroz ska banta inför sommarens VM-slutspel.
I samband med detta skriver The Athletic att Partey är skyldig att anmäla berörda myndigheter i det fall att han har några planer på att resa utomlands.
I Ghanas preliminära VM-trupp finns även den tidigare IFK Norrköping-spelaren Kojo Peprah Oppong med.
Hela Ghanas VM-trupp:
🚨 Head Coach Carlos Queiroz has named a 28-man squad for the #BlackStars training camp in Cardiff, ahead of the international friendly against Wales.
🇬🇭🏴
✍🏾 more on: https://t.co/jIocMv6M29 pic.twitter.com/NrvMXGAiqa
— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) May 25, 2026
