MFF:s mardrömssiffror under Ramirez

Malmö FF har sparkat huvudtränaren Miguel Angel Ramirez.

Ser man till hans resultat är det den näst sämsta prestationen i klubben på 18 år.

Malmö FF meddelade under tisdagen att huvudtränaren Miguel Angel Ramirez får lämna med omedelbar verkan. Totalt blev det 15 matcher som tränare för ”di blåe”.

FotbollDirekt har tittat närmare på siffrorna från Ramirez tid som huvudtränare i MFF. På de 15 matcher han ledde laget blev det sex vinster, åtta förluster och ett kryss. Det är det näst sämsta poängsnittet bland samtliga MFF-tränare i allsvenskan de senaste tio åren.

Ser man till de nio matcher han har lett MFF i allsvenskan den här säsongen har han en vinststatistik på 33 procent. Bortser man från Andreas Georgsons korta stint som interimtränare är det den sämsta vinstprocenten sedan 2008.

Tuffa verkligheten för Ramirez

Tittar man på mer detaljerade siffror är det fortsatt svagt ut för Ramirez. Spanjoren har snittat 1,1 poäng på nio ligamatcher den här säsongen och vad gäller det defensiva spelet är det tuff statistik.

Malmö FF snittar två insläppta mål per match och har 15,9 skott emot sig, vilket är det högsta snittet på tio år. Även den offensiva statistiken sticker ut där Skåneklubben snittar 13,2 skott per match och 1,7 mål per match. Det är bara säsongen 2022 som MFF har skjutit mindre skott.

Ramirez anställdes inför säsongen och har tidigare varit tränare i klubbar som Real Zaragoza, Al-Wakrah SC, Sporting Gijon och Charlotte.

MFF ställs härnäst mot Halmstads BK.

Statistik: Opta





