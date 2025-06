Nya besked om Rolfö: ”Allt var positivt”

Fridolina Rolfö är inskriven i Sveriges EM-trupp.

Förbundskapten Peter Gerhardsson bekräftar att det medicinska teamet gett grönt ljus efter nya tester, men betonar att beslutet kan omprövas inför premiären mot Danmark.

– Allt var positivt, säger Peter Gerhardsson till SVT.

Fridolina Rolfö har dragits med en skada inför EM, men är nu formellt inskriven i Sveriges trupp.

Efter torsdagens genrep mot Norge bekräftar förbundskapten Peter Gerhardsson att det medicinska teamet gett klartecken – åtminstone för stunden.

– Det medicinska teamet gjorde ett viktigt test med henne i går. Allt var positivt, säger Peter Gerhardsson till SVT.

– Vi kunde därför skriva in henne i truppen. Det kan fortfarande bli ändringar inför premiären, men just nu ser det bra ut.

Rolfö har inte tränat med laget under veckan och deltog inte i matchen, men följde med till Oslo.



Matilda Vinberg, som kallats in som reserv, åker ändå med till Schweiz ifall ett sent byte behövs. Beslutet om Rolfös spel redo inför premiären mot Danmark tas senast 24 timmar före avspark.