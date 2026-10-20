Nya världsrankingen: Sveriges besked

Damlandslaget står still på FIFA:s nya världsranking.

Sverige ligger kvar på åttonde plats.

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FIFA presenterade den nya världsrankingen på tisdagen, och Sverige behåller sin åttondeplats.

I toppen är det oförändrat. Spanien leder före USA och Tyskland. Den enda nyheten på topp tio är Danmark, som klättrar till tionde plats.

Mest klättrar Malawi, som går upp 49 placeringar till plats 104. Tidigare i år gick laget till en historisk final i afrikanska mästerskapen och tog sig därmed till sitt första VM-slutspel.