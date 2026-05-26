Öppnar för Bajen-stjärnan i Blågult ”Vi har hökögon”

STOCKHOLM. Hammarbys Elin Åhgren Sørum vill byta landslag från Norge till Sverige.

Nu öppnar Tony Gustavsson upp för Bajen-mittfältaren.

– Vi har ett stort tränarteam som har väldigt bra koll på spelarna, varav hon är en av dem, säger Tony Gustavsson till FotbollDirekt.

Elin Åhgren Sørum anslöt till Hammarby i vintras och under våren har det blivit stor succé för norskan. 26-åringen har en svensk mamma och en norsk pappa vilket gör att hon kan representera både Norge och Sverige.

Hon har representerat Norge på ungdomsnivå men efter flytten till Hammarby har hon skaffat svenskt pass och har även öppnat upp för att byta landslag och representera det svenska damlandslaget. Hon har tidigare bekräftat att hon har haft kontakt med Svenska Fotbollförbundet.

Nu öppnar Tony Gustavsson dörren för 26-åringen men är hemlighetsfull kring henne.

– Vi har ett stort tränarteam som har väldigt bra koll på spelarna, varav hon är en av dem. Det finns ju en del spelare nu som kan vara uttagningsbara för flera landslag. Och i Elin har vi en till, säger han och fortsätter:

– Så vi har hökögon på alla spelare som är uttagningsbara och ju fler spelare som kan representera svenska landslaget med stolthet och dra på sig emblemet och flaggan och tröjan och ju fler spelare har vi att välja på.

”Det är många som knackar på dörren”

Förbundskaptenen vill ha fokus på den truppen som är uttagen nu, men anser att Sørums eventulla landslagsbyte skulle vara bra för det svenska damlandslaget.

– Just nu så fokuserar vi på de 23 som är uttagna i den här samlingen, men det jag kan säga är att vi följer spelarna väldigt intensivt och har många tränare ute på plats som följer det live. Så att ju fler spelare att välja på, ju bättre konkurrens och ju bättre för svenska damlandslaget.

Skulle du vilja ha med Sørum i en landslagstrupp?

– Jag vill inte svara mer än det jag svarade nu. Rent generellt så tycker vi att det är kul att vi har så många spelare som möjligt. Och tittar man också på de prestationerna som har varit i damallsvenskan och hur många som faktiskt har klarat steget i det nationella fotboll-landslaget. Så det är många som knackar på dörren att vara uttagningsbara, avslutar Tony Gustavsson.