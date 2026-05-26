JUST NU: Så startar Örebro mot Helsingborg

Örebro och Helsingborg ligger båda i mitten av Superettan-tabellen.

Det är därmed en viktig match som väntar lagen emellan.

Se startelvorna här nedan.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK har inlett säsongen betydligt bättra en fjolårets fiasko som höll på att kosta klubben en plats i Superettan. Med Rikard Norling vid tränarbänken har laget samlat på sig 12 poäng efter åtta omgångar.

ÖSK har samtidigt endast gjort sex mål, vilket är klart minst i serien. Inför omgång nio ligger klubben på en åttondeplats.

Kvällens motståndare Helsingborg ligger en pinne och en placering bakom Närkelaget. Skåningarna har tre raka matcher utan seger.

Den oerhört jämna Superettan-tabellen innebär att båda lagen kan ta häng på topplagen vid seger, samtidigt som en förlust riskerar att bli ett rejält sjunk i tabellen.

Så här startar lagen:

Örebro

Jakub Ojrzynski – Giuseppe Bovalina, Victor Sandberg, John Stenberg, Christopher Redenstrand – Ahmed Yasin, Edwin Ibrahimbegovic, Jacob Ortmark, Hasan Dana – Antonio Yakoub, Erman Hrastovina

Helsingborg

Johan Brattberg – Clancy Bitten, Jakob Voelkerling Persson, Lino Wernebrg Hyppänen, Simon Bengtsson – Alvin Nordin, Lukas Kjellnäs, Ervin Gigovic, Adam Akimey – Max Svensson, Alexander Johansson

Matchen har avspark klockan 19:00 på Behrn Arena.