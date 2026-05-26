JUST NU: Så startar Örebro mot Helsingborg
Örebro och Helsingborg ligger båda i mitten av Superettan-tabellen.
Det är därmed en viktig match som väntar lagen emellan.
Se startelvorna här nedan.
Örebro SK har inlett säsongen betydligt bättra en fjolårets fiasko som höll på att kosta klubben en plats i Superettan. Med Rikard Norling vid tränarbänken har laget samlat på sig 12 poäng efter åtta omgångar.
ÖSK har samtidigt endast gjort sex mål, vilket är klart minst i serien. Inför omgång nio ligger klubben på en åttondeplats.
Kvällens motståndare Helsingborg ligger en pinne och en placering bakom Närkelaget. Skåningarna har tre raka matcher utan seger.
Den oerhört jämna Superettan-tabellen innebär att båda lagen kan ta häng på topplagen vid seger, samtidigt som en förlust riskerar att bli ett rejält sjunk i tabellen.
Så här startar lagen:
Örebro
Jakub Ojrzynski – Giuseppe Bovalina, Victor Sandberg, John Stenberg, Christopher Redenstrand – Ahmed Yasin, Edwin Ibrahimbegovic, Jacob Ortmark, Hasan Dana – Antonio Yakoub, Erman Hrastovina
Helsingborg
Johan Brattberg – Clancy Bitten, Jakob Voelkerling Persson, Lino Wernebrg Hyppänen, Simon Bengtsson – Alvin Nordin, Lukas Kjellnäs, Ervin Gigovic, Adam Akimey – Max Svensson, Alexander Johansson
Matchen har avspark klockan 19:00 på Behrn Arena.
