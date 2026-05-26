Helsingborg tog viktig seger – mot decimerat ÖSK

Helsingborg bröt sin tre matcher långa svit utan seger.

Detta efter att ha besegrat Örebro på bortaplan.

Örebro SK har inlett säsongen betydligt bättra en fjolårets fiasko som höll på att kosta klubben en plats i Superettan. Med Rikard Norling vid tränarbänken har laget samlat på sig 12 poäng efter åtta omgångar.

ÖSK har samtidigt endast gjort sex mål, vilket är klart minst i serien. Inför omgång nio ligger klubben på en åttondeplats.

Kvällens motståndare Helsingborg ligger en pinne och en placering bakom Närkelaget. Skåningarna har tre raka matcher utan seger.

Den oerhört jämna Superettan-tabellen innebär att båda lagen kan ta häng på topplagen vid seger, samtidigt som en förlust riskerar att bli ett rejält sjunk i tabellen.

Efter 18 spelade minuter dömdes straff till gästande HIF efter att John Stenberg räddat bollen från att gå i mål med hjälp av handen. ÖSK-försvararen fick därmed syna det röda kortet.

Straffen togs av Max Svensson som kyligt placerade in 1–0 till bortalaget.

Med en man mer på banan kunde Helsingborg utöka sin ledning innan pausvilan. Det kom genom lagets andra anfallare Alexander Johansson, som med en vackert distansavslut satte 2–0.

ÖSK skulle dock kämpa sig tillbaka i matchen. Med en kvart kvar reducerade hemmalaget genom Antonio Yakoub efter en hörna. Men närmre än så kom inte ÖSK och Helsingborg tog en viktig seger i superettan mittenregion.

Så här startade lagen:

Örebro

Jakub Ojrzynski – Giuseppe Bovalina, Victor Sandberg, John Stenberg, Christopher Redenstrand – Ahmed Yasin, Edwin Ibrahimbegovic, Jacob Ortmark, Hasan Dana – Antonio Yakoub, Erman Hrastovina

Helsingborg

Johan Brattberg – Clancy Bitten, Jakob Voelkerling Persson, Lino Wernebrg Hyppänen, Simon Bengtsson – Alvin Nordin, Lukas Kjellnäs, Ervin Gigovic, Adam Akimey – Max Svensson, Alexander Johansson